Son dakika haberi! Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü - Son Dakika

Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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