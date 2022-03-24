Son dakika haberi... Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde yaşayan bir kişinin tarlasındaki malzeme deposundan yaklaşık 30 bin lira değerindeki sulama borularının çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı. Şüpheliler tarafından geri dönüşüm işletmesine satıldığının tespit edilen borular bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.