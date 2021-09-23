Eskişehir'de düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Eskişehir'i güzergah olarak kullanarak kaçak akaryakıt sevkiyatı yaptığı tespit edilen 1 tanker durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tanker sürücüsü Ü.B. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. ???????
Kaynak: AA
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