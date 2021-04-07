Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen insan yüzü figürü bulunan heykel ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.S. ve Ü.K'nin bulunduğu otomobili Sakintepe Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Eskişehir 'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Eskişehir'de ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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