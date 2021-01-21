Son dakika haberi: Eskişehir'de eşini 21 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Hicazi S'nin (63) ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınırken, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasında önceki beyanlarının geçerli olduğunu dile getiren sanık, olay sırasında kendisini kaybettiğini iddia ederek, "Beni tahrik etti. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım. Tartışma esnasında eşim keserle beni tehdit etti. Hakarete varan sözler söyledi." dedi.

Mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden gelen uzmanlık raporunun incelenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Aynur S. (47) ile eşi Hicazi S. arasında, geçtiğimiz yıl 26 Ağustos'ta, Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'ndaki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi S, bıçakla eşi Aynur S'yi öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etmişti.