Son dakika haberi | Eskişehir'de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de, fabrika işçilerinin taşındığı otobüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki panoya çarparak, devrildi.

ESKİŞEHİR'de, fabrika işçilerinin taşındığı otobüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki panoya çarparak, devrildi. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Eskişehir- Ankara yolu otogar mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Mehmet İlik yönetimindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp, devrildi. Kazada yan yatan otobüsteki işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle yol, kısmen kapanırken, trafik durma noktasına geldi. Savcılık ve polis ekiplerinin kaza yeri incelemesinin ardından Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz'un cansız bedenleri, hastane morguna kaldırıldı. Otobüsün vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü.



Eskişehir, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:41 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Eskişehir'de fabrika işçilerinin otobüsü devrildi: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti

Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini daha iyi alabilmek için kollarını dakikalarca havada tuttu

"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor

Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü