Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
16.03.2021 09:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY'nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında yer aldıkları bildirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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