Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen 1 emekli kıdemli albay, 1 astsubay, 1 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile 1 muvazzaf uzman çavuş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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