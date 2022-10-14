Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

14.10.2022 09:22
Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber... Eskişehir'de FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, FETÖ'nün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen, ifade ve teşhislerde adı geçen 1 emekli kıdemli albay, 1 astsubay, 1 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile 1 muvazzaf uzman çavuş, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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