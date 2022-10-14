Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. Ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen emekli kıdemli albay, astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ile muvazzaf uzman çavuş, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 FETÖ şüphelisi, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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