Son dakika haberi! Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Örgütle iltisaklı olduğu için kapatılan bazı kuruluşlarda yöneticilik yapan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Z.Ç, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.