Son dakika haberi: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de park halindeki motosikletleri çaldığı belirlenen şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenibağlar ile Güllük mahallelerinde park halindeki 3 motosikletin çalınması olayı ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayın şüphelisinin Doğuş C. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli Doğuş C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.