Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1'i kadın 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde vinç ile aynı mahalledeki bir başka iş yerinden demir rafların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının şüphelileri Müslüm Ö. ile Selvi A. polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.