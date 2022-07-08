Son dakika haberi! Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

08.07.2022 10:53

Son dakika haberi... Eskişehir'de bazı baz istasyonu ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de bazı baz istasyonu ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Mahmudiye ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı baz istasyonu ve inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 16 jet akü ile hurda malzemeleri çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli ile hırsızlık malları satın alan bir kişiyi düzenlenen operasyonda yakaladı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık malları satın aldığı iddia edilen zanlı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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