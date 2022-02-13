Son dakika haberi... Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan Emrullah Ç. ve Fatih Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar Uğur K. ve oğlu Melih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Emrullah Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Halil Ç. ile Ahmet K'nin işlemleri sürüyor.