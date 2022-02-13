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Son dakika haberi... Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

13.02.2022 15:47
Son dakika haberi... Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan Emrullah Ç. ve Fatih Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yaralılar Uğur K. ve oğlu Melih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Emrullah Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Halil Ç. ile Ahmet K'nin işlemleri sürüyor.

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Eskişehir, Alpu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Eskişehir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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