Son dakika haberi: Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Eskişehir'de iş ortağını tabancayla öldüren zanlı adliyede (2)
08.10.2020 17:34
Son dakika haberler: TUTUKLANDIEskişehir'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak, öldüren Servet Temiz (52), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, aynı evde yaşadığı iş ortağı Muhammed Alıcı Aslan'ı (48) tabancayla vurarak, öldüren Servet Temiz (52), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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