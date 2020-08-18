Son dakika haberi! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla şüphelinin sigara imalathanesine çevirdiği evinde yapılan aramalarda 12 bin adet sarılmış sigara, 8 bin 800 adet makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile kömürü, 4 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 75 adet fişek ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.