Son dakika haberi! Eskişehir'de kadınlar, Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu ile Kadın Meclisleri üyeleri, Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesini protesto etti.

İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması, Demokratik Kadın Platformu Sözcüsü Gülnur Kuzu tarafından okundu.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda bir araya gelen Kadın Meclisleri üyeleri ise ellerinde taşıdıkları dövizlerle, slogan atarak İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Neslihan Alğan, Muğla'da yaşayan Pınar Gültekin'in, reddettiği erkek tarafından eziyet edilerek öldürüldüğüne dikkati çekti.

Katılımcılar, açıklamaların ardından dağıldı.