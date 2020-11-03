Son dakika haberi: Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan iki dernek binasındaki 97 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika haberi: Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan iki dernek binasındaki 97 kişiye ceza
03.11.2020 10:53
Son dakika haberi: Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 97 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, iki dernek binasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 97 kişiye toplam 305 bin 550 lira ceza verildi.
Son Dakika Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet uyguladığı için tutuklandı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Bedeni küçük, yüreği kocaman! Deprem enkazında günlerdir uyumadan hayat kurtarıyor