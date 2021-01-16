Son dakika haberi: Eskişehir'de mühürlü dernek binalarında kumar oynayan 113 kişiye 506 bin 918 lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de daha önce mühürlenen iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 113 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 113 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten toplam 506 bin 918 lira ceza verildi.

Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçundan arama kararı bulunan kişi de gözaltına alındı.