ESKİŞEHİR - Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

14.10.2022 20:48

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tolgahan K. idaresindeki 01 FDA 37 plakalı otomobil, Mahmudiye- Çifteler kara yolu İsmetpaşa Kavşağı'nda Enes Yılmaz'ın (24) kullandığı 06 CVS 053 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencileri Enes Yılmaz ile motosikletteki Barbaros Ali Alçın (19), 112 Acil Servis ekiplerince Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Alçın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Mahmudiye, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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