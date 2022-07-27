Ekipler, şüpheli M.G'nin müştekiler N.Ç. (52) ve C.Ç (52) çiftini telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtarak bankada bulunan yaklaşık 90 bin lirayı hesabına havale ettirmeye çalıştığını tespit etti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Eskişehir'de polis ekipleri dolandırıcılığı önledi - Son Dakika

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