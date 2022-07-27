Son dakika haberi! Eskişehir'de polis ekipleri dolandırıcılığı önledi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Eskişehir'de polis ekipleri dolandırıcılığı önledi

27.07.2022 14:39
Son dakika haberi! Eskişehir'de polis ekipleri dolandırıcılığı önledi

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de polis ekiplerince 90 bin liralık telefon dolandırıcılığı önlendi.

Eskişehir'de polis ekiplerince 90 bin liralık telefon dolandırıcılığı önlendi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Mahallesi'nde sık sık telefon görüşmesi yapan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Ekipler, şüpheli M.G'nin müştekiler N.Ç. (52) ve C.Ç (52) çiftini telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtarak bankada bulunan yaklaşık 90 bin lirayı hesabına havale ettirmeye çalıştığını tespit etti.

Çifti bilgilendirerek dolandırıcılığın önüne geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eskişehir'de polis ekipleri dolandırıcılığı önledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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