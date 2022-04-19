Son dakika haberi | Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü ve arkadaşı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü ve arkadaşı yakalandı

19.04.2022 12:43
Son dakika haberi | Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü ve arkadaşı yakalandı

Son dakika haberler... Eskişehir'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bazı suçlardan aranan firar hükümlü ile arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bazı suçlardan aranan firar hükümlü ile arkadaşı, polis ekiplerince yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili takibe aldı.

Polisinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan Volkan G. ile Cihan G'nin bulunduğu otomobil, kovalamaca sırasında Kurtuluş Mahallesi'nde polis aracına çarptı.

Gözaltına alınan Volkan G'nin bazı suçlardan 16 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca Volkan G'nin 5, Cihan G'nin ise iki ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi, Cihan G. ise serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Tepebaşı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan firari hükümlü ve arkadaşı yakalandı - Son Dakika


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