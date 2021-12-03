Eskişehir'de huzurevinden barınanlar ile huzurevi personeline trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Maide Bolel Huzurevi'ne barınanlar ile huzurevi çalışanlarına "yaya güvenliği eğitimi", "toplu taşıma" ve "özel araçlarda güvenli yolculuk" konularında trafik eğitimi verdi.

Eğitim sonunda huzurevi sakinlerine ve personele çiçek ve maske hediye edildi.