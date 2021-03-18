Kumar oynayan 44 kişiye 232 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Eskişehir'de salgın tedbirlerini ihlal ederek, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye 232 bin lira idari para cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yenibağlar mahallesinde bulunan ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi. Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na uymadıkları gerekçesiyle toplam 232 bin 100 lira ceza uygulandı.

İş yerinin sorumlusu hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR