Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN YÜRÜDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN YÜRÜDÜ

07.07.2022 15:23

Son dakika gündem haberine göre ESKİŞEHİR'de sağlık çalışanları, görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Dr. Ekrem Karakaya için yürüdü.

ESKİŞEHİR'de sağlık çalışanları, görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Dr. Ekrem Karakaya için yürüdü. Dr. Karakaya'nın fotoğraflarını taşıyıp, İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyen sağlık çalışanları, "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz, sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları attı.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Konya Şehir Hastanesi kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'yı (47) tabancayla öldürüp, intihar etti. Dr. Karakaya'nın ölümü büyük üzüntü yaratırken, Eskişehir'de bir araya gelen sağlık çalışanları cinayeti protesto etti. İsmet İnönü-1 Caddesi'nde ellerinde Dr. Karakaya'nın fotoğraflarını taşıyan sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü'ne kadar yürüyerek "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz, sağlıkta şiddet sona ersin" sloganları attı.

'BUGÜN GERÇEKTEN ACIMIZ BÜYÜK'

İl Sağlık Müdürlüğü önünde konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şube Başkanı Dr. Birtürk Özkavak, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Bir hekim kardeşimiz hem de hizmet ürettiği yerde, muayene odasında katledildi. Tıpkı ondan öncekiler gibi. Tıpkı onlarca, yüzlerce sağlık emekçisi kardeşimin her gün şiddet gördüğü gibi. Hemşire arkadaşlarımın, laborant, hizmetli, diyetisyen, psikolog, teknisyen bütün arkadaşlarımın en güzel hizmetleri verdiği halde, gecesini gündüzüne kattığı halde, her gün şiddet haberleri aldığımızı ve her gün yeni bir olay duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün gerçekten acımız, yasımız çok büyük" dedi. Protesto yürüyüşüne sağlık çalışanlarının yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü de katılarak destek verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KEFENLİ PROTESTO

Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri ise iş bırakarak Şehir Hastanesi önünde toplandı. Dr. Karakaya'nın ölümünü protesto eden ve üzerinde 'Ölüyoruz' yazılı tişörtler giyen grup, 2 sağlık çalışının üzerini kefenle örtüp, Türk bayrağı serdi. Cinayeti kınayan Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, saldırıyı lanetlediklerini belirterek, "Sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız, canice katledildi. Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında, yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi. Katliam aleti ise bir silah. Bir doktor, şifa dağıtılan bir merkezde, hastanede, hasta yakınının kurşunlarına hedef oluyor ve can veriyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor. ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor. Sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz ve can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Eskişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN YÜRÜDÜ - Son Dakika

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