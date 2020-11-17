Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Eskişehir'de sağlık müdürü ve başhekim, koronavirüse yakalandı
17.11.2020 16:28
Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.
ESKİŞEHİR'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'ye, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ciddi belirti göstermeyen Bilge ve Bildirici'nin evlerinde tedaviye alındığı bildirildi.
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