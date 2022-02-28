Eskişehir'de "yol vermeme" nedeniyle hareket halindeki tıra ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Eskişehir- Ankara kara yolunda seyir halindeki bir tıra, yanından geçen otomobilden ateş açılması üzerine tır şoförü polisi aradı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobildeki şüpheliler Ö.Y, M.S, İ.D. ve K.Y'yi yakaladı.
"Trafikte yol vermeme" nedeniyle tıra ateş ettikleri öne sürülen şüphelilerin aracında ve üst aramalarında 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Eskişehir'de seyir halindeki tıra ateş ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika