Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı silahla yaraladığı olaya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı silahla yaraladığı olaya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

20.04.2022 10:19
Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı silahla yaraladığı olaya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde E.K'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen O.A, F.S, T.Y, Ç.Ö, U.Y. ile C.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A, F.S, T.Y. ile Ç.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. U.Y. ile C.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı silahla yaraladığı olaya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı silahla yaraladığı olaya ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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