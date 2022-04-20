Son dakika haberi | Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

20.04.2022 16:18
Son dakika haberi | Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde E.K'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen O.A, F.S, T.Y, Ç.Ö, U.Y. ve C.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A, F.S, T.Y. ve Ç.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. U.Y. ile C.A. ise serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eskişehir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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