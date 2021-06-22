Son dakika haberi... Eskişehir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

K.G'yi yaralayan zanlının sosyal medyada tartıştığı bir kişi olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yürüyen K.G. (33), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Eskişehir 'de uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

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