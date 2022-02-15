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Son dakika haberi... Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada...Evine giden kadını kolundan tutup sürükledi - Son Dakika

Son dakika haberi... Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada...Evine giden kadını kolundan tutup sürükledi

15.02.2022 18:47

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada.

Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada...Evine giden kadını kolundan tutup sürükledi

Şehrin ortasında yaşanan taciz güvenlik kameralarına yansıdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir kadına taciz olayı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 13 Şubat gece saat 03.20 sıralarında olan olayda, 26 yaşındaki Ş.T. isimli kadın, evine giderken tanımadığı orta yaşlarda birisinin kendisini takip ettiğini fark etti. Telaşlanarak hızla uzaklaşmaya çalışan genç kadın, arkadaşlarını aramaya başladı. Kendisiyle konuşmaya çalışan adama sevgilisinin yanına gittiğini söylemesine rağmen uzaklaştıramayan Ş.T., arkadaşının evinin önüne gitti. O sırada iyice sınırını aşan adam, Ş.T.'yi kolundan tutarak sokağa doğru sürükledi. Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin dikkatini çeken olayda alkollü şahıs taciz ettiği Ş.T.'yi garaj boşluğuna ittirerek kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan kadın ve arkadaşları, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin başlattı çalışmalar sonucu 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzlerce araç izlendi. Ekiplerin kimliğini tespit ettiği 39 yaşındaki T.Ö., yapılan operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette polislerin eşliğinde Ş.T., kendisini taciz eden T.Ö.'yü teşhis etti. Şüpheli T.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi... Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada...Evine giden kadını kolundan tutup sürükledi
Son dakika haberi... Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada...Evine giden kadını kolundan tutup sürükledi
Son dakika haberi... Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada...Evine giden kadını kolundan tutup sürükledi

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Eskişehir, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Eskişehir'de taciz dehşeti kamerada...Evine giden kadını kolundan tutup sürükledi - Son Dakika


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