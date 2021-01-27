Son dakika haberi! Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Törende konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, polis memuru Kadir Kalkar'ın emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde başarıyla görev yaptığını belirterek, Türk polis teşkilatı olarak merhum Kalkar'ın ailesinin yanında olacaklarını ifade etti.

Buradaki düzenlenen törene, polis memuru Kadir Kalkar'ın ailesi, yakınları, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar , emniyet müdür yardımcıları ile çok sayıda polis memuru katıldı.

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