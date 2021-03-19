Son dakika haber! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2)

Son dakika haberlerine göre 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden R.Y., E.Ç., İ.K., S.K., S.O. ve Z.Y. tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden R.Y., E.Ç., İ.K., S.K., S.O. ve Z.Y. tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.



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