Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat polisleriyle birlikte kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan dron destekli operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve kaldıkları adreste yapılan aramalarda 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Evdeki detaylı incelemede, şüphelilerin polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi kurduğu ve kapıları açılmaması için güçlendirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.