Son dakika haberi... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada 5 gram metamfetamin ile 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçeye bağlı kırsal Akın Mahallesi'ndeki belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler M.K. ile S.B'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:53

Kaynak: AA

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