Son dakika haberi... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33,80 gram sentetik uyuşturucu, 1,53 gram esrar ile su şişesinde 3 kilo 806 gram likit uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, operasyon anı polis kamerasınca kaydedildi.