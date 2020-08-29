Son dakika haberi: Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 2 bin 865 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:13 - Kaynak: AA
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