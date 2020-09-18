Son dakika haberleri... Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli ise savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların üstleri ve evlerindeki aramada 286,83 gram esrar, 66,8 gram bonzai, 33,54 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 61 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.

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