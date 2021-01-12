Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika