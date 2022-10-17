Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan B.Ç, B.B, A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve otomobillerde yapılan aramada, 1 kilo 442 gram esrar, 11,45 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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