Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

17.10.2022 10:04
Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adres ve araçlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan B.Ç, B.B, A.G. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve otomobillerde yapılan aramada, 1 kilo 442 gram esrar, 11,45 gram sentetik uyuşturucu, 6 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç, B.B, ile M.Ö. tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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