Son dakika haberi | Eskişehir'de yeni doğum yapan acil sağlık çalışanlarına özel "anne istasyonu" uygulaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Eskişehir'de yeni doğum yapan acil sağlık çalışanlarına özel "anne istasyonu" uygulaması

03.12.2020 11:33
Son dakika haberi | Eskişehir'de yeni doğum yapan acil sağlık çalışanlarına özel

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de, personelinin yüzde 60'ından fazlası kadınlardan oluşan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğindeki sağlıkçı anneler, kendilerine özel uygulamaların yapıldığı iki istasyonda görevlendiriliyor.

Eskişehir'de, personelinin yüzde 60'ından fazlası kadınlardan oluşan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğindeki sağlıkçı anneler, kendilerine özel uygulamaların yapıldığı iki istasyonda görevlendiriliyor.

Başhekimlik tarafından geçen yıl hayata geçirilen uygulama kapsamında, yeni doğum yapan anneler, nöbet muafiyetleri olduğu için "anne istasyonu" olarak bilinen birimlerde görevlerini sürdürüyor.

Söz konusu iki istasyonda görevli tamamı annelerden oluşan 112 Acil Sağlık çalışanları, çoğunlukla bebek ve çocuk vakalarına gidiyor. Personel ayrıca hastaneler arası nakil işlemlerini yapıyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "anne istasyonu" olarak bilinen hizmetten yararlanan acil sağlık çalışanı annelerin görüşlerine yer verildi.

Yeni anne olan 10 yıllık acil tıp teknisyeni Duygu Çakır, mesleğine giderek artan bir sevgiyle devam ettiğini belirtti.

Mesleğe yönlenmesinde ablasının da acil tıp teknisyeni olmasının etkisi bulunduğunu belirten Çakır, "Anne olduktan sonra gittiğim görevlerde duygusal anlamda değişim yaşadım, müdahale ettiğim çocuklara kendi çocuğummuş, annelerine ise bir yakınımmış gibi empati yapıyorum. Pandemi sürecinde çocuklarıma virüsü taşımamak için uzun süre ayrı kaldım. İşe her geldiğimde geri dönemeyecekmiş korkusu oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kurumda 10 yıldır paramedik olarak görevini sürdüren Emine Çankaya Şimşek de çocuk sahibi olduktan sonra mesleki profesyonelliğin yanında anne şefkati ve duygusallığının işin içine girdiğini vurguladı.

Her göreve çıktığında kendi çocuğunu düşünerek müdahalede bulunduğunu aktaran Çankaya, şunları kaydetti:

"Müdahale ettiğim hasta çocuksa, gebeyse ya da lohusaysa bunların hepsini yaşadığım için empati kurarak yaklaşıyor ve endişelerini anlayarak sakinleştirmeye çalışıyorum. Ambulansta kadın olmanın fiziksel zorluğu dışında bir zorluğu olmadı. Bir vakamda çocuk parmağını demire sıkıştırmıştı, itfaiye gelip kurtardı ancak ben o zaman yeni anne olmuştum ve kurtarma olduktan sonra ağlamaya başladım."

Ambulans servisinde 6 yıllık deneyimi bulunan tek çocuk sahibi Sibel Bakış ise anne olduktan sonra anne, anne adayı ve çocuklara müdahalesinde çok daha duygusal olduğunu belirtti.

Bakış, çocuk ve annelerinin endişelerini anladığını, müdahale ederken çok daha açıklayıcı olduğunu sözlerine ekledi.

Eskişehir, Ambulans, 112 Acil, 112, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Eskişehir'de yeni doğum yapan acil sağlık çalışanlarına özel 'anne istasyonu' uygulaması - Son Dakika


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