SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK, DOLANDIRICILIK DAVASINDAN BERAAT ETTİ - Son Dakika
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SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK, DOLANDIRICILIK DAVASINDAN BERAAT ETTİ

18.10.2022 17:00

ŞARKICI Safiye Soyman ile arkadaşı Faik Öztürk ve şirket yöneticisi Berrin Canbolat, Eskişehirli bir unlu mamulleri toptancısını 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davadan beraat etti.

ŞARKICI Safiye Soyman ile arkadaşı Faik Öztürk ve şirket yöneticisi Berrin Canbolat, Eskişehirli bir unlu mamulleri toptancısını 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davadan beraat etti.

Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, 2016 yılında Eskişehir'e 50 kilometre mesafedeki Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 'Safiye Soyman Dinlenme Tesisi' adıyla işletme açtı. Ancak işleri yolunda gitmeyen çift, bir süre sonra tesisi kapattı. Tesis için Eskişehirli bir unlu mamuller toptancısından yaklaşık 100 bin liralık ürün alındığı ve parasının ödenmediği iddia edildi. Unlu mamulleri toptancısı, alacaklarını tahsil edemediğini ve dolandırıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yanı sıra şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında 'tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yöneticilerini dolandırıcılığı' suçlamasıyla Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede şirket yöneticisi Canbolat, Soyman ve Öztürk hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

DAVADAN BERAAT ETTİLER

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti savunmaların ardından sanıklar Soyman, Öztürk ve Canbolat'ın 'yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması' nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatine karar verdi. Duruşmanın ardından adliye binası önünde konuşan Faik Öztürk'ün avukatı Aysun Arık, Eskişehir'de yaşanan bu talihsiz dava, müvekkillerim açısından son derece yıpratıcı bir sürece sebep oldu. Ama yapılan yargılama sonunda kendilerine isnat edilen iddiaların hepsinin dayanaksız, haksız ve ortada suç teşkil eden herhangi bir eylem olmadığı gibi müvekkilim açısından da bu olaya karışmasını, bu olayda adının geçmesini gerektiren herhangi bir dayanak bulunmadığı, yapılan iddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir. Adalete her zaman güvenmek gerekiyor. Mahkemede beraat kararı verildi. Her açından, Safiye Hanım açısından ve diğer şirket yetkilisi açısından çok şükür olması gereken buydu zaten? dedi.

Safiye Soyman'ın avukatı Ozan Gürhan da beraat kararını değerlendirerek şunları söyledi 'Müvekkilim Safiye Soyman hanımefendinin kesinlikle müşteki olarak gözüken firmayla herhangi bir ilişkisi olmadığı, sahibini tanımadığı, yetkilisini bilmediği, herhangi bir şekilde ticari ilişki içerisinde bir araya gelmediğine ilişkin biz somut delillerimizle birlikte yargılama makamına bütün savunmalarımızı, bütün delilerimizi ibraz ettik ve yargılama makamı da somut delillerimizin nazara alarak müvekkilimiz hakkında beraat kararı verdi.' (DHA)

YORUMLAR
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Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti SAVUNA SANAYİ BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR, GURUR DUYUYORUZ SAVUNA SANAYİ BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR, GURUR DUYUYORUZ İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video
Kaynak: DHA

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK, DOLANDIRICILIK DAVASINDAN BERAAT ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK, DOLANDIRICILIK DAVASINDAN BERAAT ETTİ - Son Dakika
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