Son dakika haberi: Eskişehir'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de silahla bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ağustos'ta Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Kamil G'nin (36) silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Kent merkezinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kamil G'nin ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.