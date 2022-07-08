Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı

08.07.2022 16:35
Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı

Son dakika haberler... Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, trafik denetimine katıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, trafik denetimine katıldı.

Eskişehir'de, Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin ve trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşları can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla trafik tedbirleri ve denetimleri üst seviyede alındı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, alınan tedbirleri yerinde görmek ve koordine etmek amacıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik denetim ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

Denetimde kontrol edilen sürücüler ile yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Uygulama noktalarında kontrol edilen sürücüler, jandarma tarafından alınan tedbirlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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