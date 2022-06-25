Son dakika haberi... Eskişehir kent genelinde 300 polisin katıldığı geniş çaplı denetim - Son Dakika
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Son dakika haberi... Eskişehir kent genelinde 300 polisin katıldığı geniş çaplı denetim

25.06.2022 13:54
Son dakika haberi... Eskişehir kent genelinde 300 polisin katıldığı geniş çaplı denetim

Son dakika habere göre Eskişehir kent genelinde 300'ün üzerinde polisin görev aldığı geniş çaplı denetim yapıldı.

Eskişehir kent genelinde 300'ün üzerinde polisin görev aldığı geniş çaplı denetim yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 21.00 ile 01.00 arasında il genelinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 302 personel ile birlikte 1 tim çevik kuvvet personelinin görev aldığı denetimlerde, kimlik sorgulaması yapılan 8 bin 196 şahıstan aranması bulunan 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan aranan şahıslardan 4'ünün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken ayrıca yoklama kaçağı 6 kişi daha tespit edildi.

İşletmelere yönelik denetimlerde ise 86 umuma açık yer incelendi. Denetimler esnasında 9 işletmeye işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 1318 araç kontrol edilirken, 60 sürücüye toplam 51 bin 59 lira para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Eskişehir kent genelinde 300 polisin katıldığı geniş çaplı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Eskişehir kent genelinde 300 polisin katıldığı geniş çaplı denetim - Son Dakika
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