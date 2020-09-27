Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İtfaiye Birimini ziyaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, "Sizler çok zor fakat bir o kadar da onurlu ve hayati bir görev yürütüyorsunuz. Sadece bölgeye değil, Eskişehir'e hizmet ediyorsunuz.

Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret, System.String[]

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) İtfaiye Birimini ziyaret eden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, "Sizler çok zor fakat bir o kadar da onurlu ve hayati bir görev yürütüyorsunuz. Sadece bölgeye değil, Eskişehir'e hizmet ediyorsunuz. Emekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sizler bizim gururumuzsunuz" dedi.

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla EOSB İtfaiye Birimini ziyaret ederek çalışanlara başarılar diledi ve haftalarını kutladı. Ziyarette EOSB İtfaiye Amiri Ekrem Karaköse, yürütülen çalışmalar hakkında Küpeli'ye bilgi verdi. Ocak-Ağustos ayları arasında 28 yangına müdahale ettiklerini aktaran Karaköse, "Eskişehir OSB İtfaiye Birimi olarak 2020 yılı Ocak ve Ağustos ayları arasında 28 yangın, 48 trafik kazası ve bir iş kazasına müdahale ettik. Bu süre zarfı içerisinde ise 30 işletmeye yangın eğitimi verdik" dedi.

Karaköse, desteklerinden dolayı Başkan Küpeli'ye teşekkür ederek, "Müdürümüz Erhan Bey olmak üzere sizler ve OSB yönetimi her zaman bizim yanımızdasınız. Destekleriniz için sizlere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bölgeye değil Eskişehir'e hizmet veriyorsunuz"

"Sizler bizim gururumuzsunuz" diyen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, "İtfaiye teşkilatları, insanların canını ve malını başta yangın olmak üzere birçok felakete karşı koruma amacıyla 24 saat hizmet veren cefakar bir kurumdur. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaktasınız. Sizler sadece bölgemize değil, çevredeki sanayi sitelerine ve tüm Eskişehir'e hizmet veriyorsunuz. Sizler çok zor fakat bir o kadar da onurlu görevinizde başarılar diliyorum. Göstermiş olduğunuz olağanüstü gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizler bizim gururumuzsunuz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret
Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret
Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret

Eskişehir, Organize, İtfaiye, Küpeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Eskişehir OSB Başkanı Küpeli'den EOSB İtfaiye birimine ziyaret - Son Dakika

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