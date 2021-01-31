Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması

31.01.2021 11:53
Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında mart ve nisan aylarında bazı sıkıntılar yaşansa da kentte üretimin devam ettiğini söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında mart ve nisan aylarında bazı sıkıntılar yaşansa da kentte üretimin devam ettiğini söyledi.

Kesikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'den dünyaya yayılan salgının dünya genelinde ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini hatırlattı.

Türkiye'nin de salgından etkilendiğini belirten Kesikbaş, "Hepimizi mutlu eden nokta; iş kaybı yaşayan Eskişehir istihdamda önemli bir kayıp yaşamadı. Mart ve nisan döneminde bazı sıkıntılar yaşansa da üretim devam etti ve sanayinin çarkları hiç durmadan döndü." dedi.

Kesikbaş, Eskişehirli sanayicilerin salgın sürecindeki çalışmalarıyla sadece kentin değil ülke kalkınmasına büyük katkılar sağladığını vurguladı.

Eskişehir'in beyaz eşya üretimi ve havacılık sektöründe önde gelen merkezlerden olduğunu anımsatan Kesikbaş, şöyle konuştu:

"Kentte kurulu Arçelik firmamızda 2020 yılında yaklaşık 4 milyon 800 bin buzdolabı üretimi gerçekleştirilerek büyük bir başarıya imza atıldı. Ayda ortalama 400 bin buzdolabı üretiminin gerçekleştiği ilimizde dakikada 9-10 buzdolabı üretilerek ciddi bir rakama ulaşıldı. TEI-TS1400 motorunun ilk prototipi olan TS3 numaralı motor, 5 Aralık 2020'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törenle TUSAŞ'a teslim edildi. TS3 motorunun tesliminin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam eden TEI, bu motorun ikiz kardeşi olan TS4 motorunun üretim ve montajını da başarıyla tamamladı. TS4 motorunun ilk ateşlemesi ve çalıştırılması, 6 Ocak 2021'de başarıyla gerçekleştirildi. Eskişehir, Türkiye'nin havacılık ve beyaz eşyada üretim üssü olduğunu bir kez daha gösterdi."

Eskişehir, Türkiye, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Cüneyt Özdemir 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi yaptı, çıkan sonuç Ertuğrul Özkök'ü üzdü Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Anne ve kızının hayatını kaybettiği yangından dram çıktı! Yeni bir hayata başlamak için Afyonkarahisar'a yerleşmişler CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı
Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı         
11:48
Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı         
11:32
Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamak için harcadığı çaba sosyal medyayı salladı         
10:51
Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu         
10:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek         
10:01
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç         
13:49
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar         
12:32
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 12:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan 2020 yılı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei