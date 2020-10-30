Son dakika haberi! Eskişehir Şehir Hastanesi 2 yılda 3,5 milyon muayeneye ulaştı - Son Dakika

Eskişehir'de, 2018 yılının ekim ayında açılan Şehir Hastanesi, sağlık hizmeti sunumunun ikinci senesini tamamladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, üst düzey teknolojisi ile çalışan yoğun bakımları ve nitelikli alt yapısıyla hizmet sunan Eskişehir Şehir Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Eskişehir halkına hak ettiği nitelikli sağlık hizmetini sunma gayretini devam ettiriyor.

Hastanede 2 yıllık süreçte yaklaşık 3,5 milyon muayeneye ulaşılırken, 110 bin hastaya yatarak, 80 bin hastaya ise ameliyat alanında hizmet verildi.

Yaklaşık yüzde 80 dolulukla çalışmalarını sürdüren hastane, özellikli hizmetler bağlamında El-Cerrahisi Replantasyon Merkezi, Onkoloji- Hematoloji Merkezi, Onkolojik Cerrahiler, Kalp Merkezi, Yanık Merkezi, Obezite Merkezi, "Anne ve Bebek Dostu Hastane" unvanı ve uygulamaları ile hizmet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Uzman Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesinin 2 yıl boyunca her an göreve hazır olduğunu bildirdi.

Hastanenin verdiği sağlık hizmetinin niteliğini arttırmak için her gün üstüne koyarak çalıştığını belirten Bildirici, "Sağlık hizmetinin niteliğini artırmak için çabalayan bir hastaneyiz. Hastanemizde görevli sağlık çalışanlarımızın tümü bu başarının mimarıdır. Onlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bildirici, hastanenin yeni tanıtım filminde kendilerini destek olan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür etti.