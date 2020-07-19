Son dakika haberi... Eskişehirli kuaförlerden "Saçım saçın olsun" kampanyası - Son Dakika

CMC-CAT Türkiye Kuaförler Federasyonu Başkanı Mustafa Ceylan, "Saçım saçın olsun" kampanyası ile vatandaşlar tarafından bağışlanan saçların peruk haline getirip saçı dökülen kanser hastalarına dağıtıldığını söyledi.

Ceylan, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirli kuaförler ve yardımsever vatandaşların da destekleriyle kanser hastaları için yeni bir projeye başladıklarını belirtti.

Kadınların bağışladıkları saçlardan peruk yaptırdıklarını belirten Ceylan, bağışçılara hatıra belgesi verdiklerini aktardı.

Ceylan, 2013 yılından bu yana çeşitli isimlerle düzenledikleri kampanyalar kapsamında yaklaşık 2 bin kanser hastasına peruk dağıtıldığını sözlerine ekledi.