Son dakika haberi... Eskişehirli şehit törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Er Cihat Şengil, düzenlenen törenle memleketi Eskişehir'e uğurlandı.

27 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) birliklerine sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut- Karaman Karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrilmiş, kazada 2 otobüs şoföre ile 4 asker şehit olmuştu. Kazada çok sayıda askerde yaralanırken, ağır yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bu sabah hayatını kaybederek şehit oldu.

Şehit Şengil için hastane önünde tören düzenlendi. Törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Ersoy ile il protokolü katıldı. Kara yolu ile Adana'ya uğurlanan Şengil, oradan uçakla memleketi Eskişehir'e götürülecek. - MERSİN